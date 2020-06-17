新北市一名李姓男子與張姓女友、張女友人小雅（化名），3人相約夜唱，結束後回李男租屋處續攤，李男包藏禍心，猛灌小雅喝烈酒，還不顧對方正值生理期，就在自己女友面前，性侵女友閨蜜得逞。新北地院依強制性交罪，判李男3年6月徒刑。全案可上訴。

判決書指出，2018年1月，李男與女友、女友的好友小雅3人一起夜唱，唱完回到李男租屋處。結果李男強灌小雅喝烈酒，還要求她脫褲，小雅為了想快點逃離現場，脫下褲子配合；沒想到李男不顧小雅正值生理期，當著女友的面性侵得逞。

小雅不堪受辱驗傷提告，李男辯稱是她主動脫褲讓自己摸，沒有強制發生性行為。但李男的女友作證，李男確實威脅好友陪酒、脫褲，好友也表達「不願意」，仍被硬上。

新北地院審酌，李男偵訊時否認性侵、撫摸受害者，但事後卻改口，前後說法不一；另外，李男為滿足性慾而違反受害者意願，導致對方內心恐懼，且事後未達成和解，因此依強制性交罪判，判李男3年6月徒刑，全案可上訴。

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(中時電子報)