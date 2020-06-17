高雄市長將於8月15日補選，民進黨17日召開記者會，由黨主席蔡英文（左）宣布，已請辭行政院副院長的陳其邁（右）獲民進黨中常會徵召，即日投入選戰，記者會結束時陳原本要與蔡握手，蔡卻表示需遵守防疫規定婉拒，場面尷尬。（張鎧乙攝）

高雄市長將於8月15日補選，民進黨17日召開記者會，由黨主席蔡英文（中）宣布，已請辭行政院副院長的陳其邁（右二）獲民進黨中常會徵召，即日投入選戰，記者會結束時桃園市長鄭文燦（左一）、民進黨秘書長林錫耀（左二）與台南市長黃偉哲（右一）互相擊肘致意。（張鎧乙攝）

蔡英文：毫無懸念徵召陳其邁參與補選，並交兩任務。曾薏蘋攝

高雄市長韓國瑜罷免通過後，將在8月15日正式舉行高雄市長補選，民進黨最今中常會，一致通過徵召行政院副院長陳其邁代表民進黨投入選戰；蔡英文總統致詞時宣布，今天中常會幾近毫無懸念徵召陳其邁參加補選；她交付兩項任務，人看見他們的改變、要讓高雄前任的市長的施政如果有好的規劃要繼續做。

蔡總統強調，說是徵召，更好說法是民進黨要派出陳其邁要參加這場補選，「因為他是最強戰將，也是最適合候選人」。要用最快的速度讓市政步上軌道，找回高雄的光榮感，剩下的兩年，我們要當四年來衝，如果後續建設要一天，當作兩天，其邁的綽號相信大家都很熟悉，就是「緊緊緊（台語）」，相信這個任務全台灣沒有人比他更適合來執行。

蔡總統說，最後她要告訴所有的民進黨同志及戰友、支持者，「高雄人曾經給我們的教訓，現在高雄人給民進黨補考的機會，我們既然派出的最強的戰將，就一定要贏」。

蔡總統表示，她交付陳其邁兩項任務，上次沒有做好的地方，要讓高雄人看見他們的改變，好的、不公平的地方、人民有誤解的地方，更要彎下身，盡力去說明去解釋、有對立要想辦法化解；對於前任的市長的施政如果有好的規劃要繼續做，被拖延推辭的事情，就要加速了來推動，絕對不會黨同伐異。

蔡英文總統說，陳腦中有一整個圖書館，對於高雄的願景等他放手去做；陳當過立委、政務官，也當過代理市長，曾參選過市長，現在是政院副院長，他是最好的戰將，過去10年，陳是她的戰友，陳是政策控，一直在他耳邊碎念，「橋頭科學園區」；相信做任何事情，基本功不能偷懶，她要幫陳掛保證。

總統說，「2018年失利，不論對他或對我，都是很大衝擊，但失敗是最重要的導師，越痛的教訓，可以讓我們站起來的決心越堅強」。選輸後，陳給了她一份很厚的檢討報告，「我告訴他要讓民眾看到我們虛心地改變，他擔任副閣揆時，有人說他是敗選者聯盟，我說要忍下來，這是機會拿出表現，經過非洲豬瘟、新冠肺炎考驗，他的能力大家都有目共睹。」

總統表示，陳其邁愛高雄的心沒有改變，現在格局更高，視野更廣，歷練更完整，這次由陳披掛上陣，是毫無懸念。未來發展是高雄人的寄望，要超越派系考量，政黨考量，上下一心，要把這一仗打贏。

(中時 )