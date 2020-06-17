扭轉偏鄉無牙醫宿命！台南市37個行政區，七股、左鎮、南化、山上、龍崎5區皆無牙醫診所，台南市衛生局2018年7月啟動口腔保健巡迴服務，近2年服務民眾、學童7000多人次。（曹婷婷攝）

扭轉偏鄉無牙醫宿命！台南市37個行政區，七股、左鎮、南化、山上、龍崎5區因位置偏遠、人口少，皆無牙醫診所，台南市衛生局2018年7月啟動口腔保健巡迴車前進七股、左鎮、南化、山上，也協調牙醫師在龍崎衛生所定時服務，近2年服務民眾、學童7000多人次，其中，以洗牙、齲齒填補服務高居1、2名。

據統計，台南市65歲以上長者以全口28顆牙為基準，全口無牙粗率約13.3％，任一種口腔疾病如牙周病、齲齒等，粗率約76.9％。台南市衛生局長陳怡指出，牙科醫療資源分配不均，顯示在無牙科醫療院所的地區，無牙率與需求率都較高。

為解決民眾健康不平等，衛生局在市長黃偉哲支持和台南市牙醫師公會協助下，協調專業牙醫師於2018年7月啟動口腔保健巡迴車服務，專人專車走進偏鄉，提供包含全口檢查及初步治療如洗牙、牙周病緊急處置、口腔潰瘍處理、齲齒治療、口腔檢查等。

不少偏鄉長輩過去苦於無牙醫可看，被動求診或消極不看牙醫，直到有巡迴車服務，有長輩終於補好牙齒，感慨「把牙齒弄好，人生黑白變彩色」。

除了關照偏鄉長輩，為落實口腔照護向下扎根，2018年9月口腔保健巡迴車更將服務觸角帶進校園，施作塗氟和窩溝封填，護衛學童口腔健康，協助校方及護理師更能掌握學童口腔狀況。台南市衛生局統計，截至今年5月，口腔車全台南跑透透，里程數近3萬5000公里，受惠民眾達7000多人次。

(中時 )