2013年起，台南市政府農業局在將軍區、學甲區設立農業經營專區，輔導在地農會整合專區內農民，建立組織化的合作團隊，建構優質農業生產基地，並以綠蘆筍、胡蘿蔔、黑豆、硬質玉米等作物為主，經過8年時間經營，將軍區農會建立「紅將軍」品牌行銷綠蘆筍，學甲區農會的黑豆產品也入選農業百大精品，更帶動青農返鄉，成效看得見。

南市府農業局指出，農業經營專區以農民團體、農業企業機構為主體，選定面積100公頃以上的實際可經營耕地，由下而上整合農民後，政府再給予專案輔導，建立安全農業的生產基地。

將軍、學甲地處南市沿海地帶，秋冬少雨加上土壤鹽分高，農耕條件並不突出，在設立專區後，在地農會找出適合的核心作物類型，鼓勵農民種植，逐漸起了群聚效應。

將軍農業專區位於將軍溪以西、南19縣道以東，包含保源里及忠興里等地，總面積約121公頃，現在有15公頃種植蘆筍、60公頃種植胡蘿蔔，將軍區農會近年創立「紅將軍」品牌，契作採收的蘆筍要通過生化檢驗，與餐飲及量販通路合作，加上一般市場及宅配網購等，年產值破億元，成為當地新興的「綠金」產業。

學甲農業專區面積則有169公頃，主要以黑豆及硬質玉米為主，其中黑豆是學甲區農會重點發展的核心作物，有鑑於民眾對食安議題的重視，契作的黑豆都通過產銷履歷認證，加工製作出醬油膏、薄鹽清蔭油、黑豆醋等產品，讓消費者吃得安心，今年也種植了近3公頃的釀酒用高粱，未來有機會大面積推廣。

農業經營專區有群聚效應，在地農會輔導下，農民彼此間既是合作也是競爭關係，可共同投入種植經濟價值較高的作物或研發加工產品等，「打群架」的方式勝過單打獨鬥，農會也能建立品牌推廣，創造商機。

(中時 )