新北市23歲王姓男子，日前搭乘57歲沈姓運將的車，假意稱要從台北搭到樹林，卻在途中指控沈男繞路，大罵「給我賠錢」，勒住被害人頸部並動粗，更搶走車上的2000元，運將脫險後連忙報警，警方循線上門時，王男還矢口否認，卻被員警發現其桌上的菸是從運將車上搶來，訊後依強盜罪嫌法辦。

警方調查，王男已非首次犯案，他日前從台北市南機場上車，告知運將要到樹林，沈男依據其指示開車，行經板橋城林橋時，王男露出本性，大罵運將繞路，並要求沈男賠錢，沈男一時沒反應過來，頭部和頸部就遭到攻擊。

王男犯下多起搶劫運將的案件，訊後被依強盜罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

王男勒住被害人的脖子，更重擊其頭部，還錄影要求沈男承認是「自願給錢」並非搶劫，犯案後拿走沈男車上的2000元揚長而去，臨走前還要求被害人不得報警，行徑極為囂張。

沈男脫險後通知警方，警方在3小時內將王男逮捕，王男見警方上門還矢口否認，但偵查隊小隊長陳庭祥發現其桌上有包非王男慣抽的菸，運將更指認這包菸就是從自己包內搶來，王男見百口莫辯只好認罪，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦，警方懷疑不只1名受害者，呼籲其他運將勇敢指認。

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(中時電子報)