大陸北京市近5日新增106例新冠肺炎確診，目前已經將防控級別提升至二級，不僅高速公路雙向封閉還有多架航班取消、高中職以下即日起不到校、大學停止返校，就連想要出城都必須持有7日內核酸檢測陰性證明，等於已經封城。

爆發群聚感染的新發地市場，一度傳出是進口鮭魚上附著新冠病毒，後來雖然澄清是三文魚，但依舊讓人產生疑慮，如果真是由進口魚散播病毒，那未來防疫勢必變得更加艱難，不只要阻絕人群移動，恐怕連物資流動都需要管制，那一定會嚴重影響全球經濟。

針對北京的群聚感染，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授表示，目前所獲得的資訊並不多，除了疾管署接獲的資訊之外，大多是由媒體才獲知相關消息，目前知道已經針對新發地市場進行環境採檢，發現除了接觸魚的相關物品之外，環境中許多地方也都發現新冠病毒，這顯示傳染源應該是感染患者的機率較大，而非魚感染病毒。

張上淳說，魚類因為沒有肺部組織，所以本身不太可能感染新冠病毒，所以若真的是由進口魚帶來病毒，比較可能是魚的表面或包裝品藏有病毒，而冷凍的確會使病毒的存活期加長，但解凍之後還要再汙染到環境中其他物品，這樣的機率不太高，所以還是認為人傳人造成群聚感染的機會較大。不過，張上淳也強調不能排除任何可能性，目前還要等待更多科學證據來佐證。

(中時電子報)