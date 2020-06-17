歐漢聲（歐弟）為宣傳新節目《極智對決 誰梭了算》到《天才衝衝衝》向徐乃麟、曾國城拜碼頭，歐弟一進棚就馬上巴結雙主持人，因《極智對決》於《天才》前一時段播出，徐乃麟擔心表示：「你做不好會影響到我們節目！希望你可以做久一點！至少一年半好嗎？」，歐弟馬上對乃哥誇口承諾：「天才衝衝衝播出前的收視率由我負責了！」徐乃麟更毛遂自薦：「聽說庹宗康玩遊戲玩到受傷，沒人主持可以找我！」

許久沒上棚內綜藝節目的歐弟表示自己緊張到效果都做不出來，而實際上讓歐弟如此緊張的原因竟然是「擔心乃哥會生氣」，他更沮喪大喊：「我爛透了！效果做不出來！」遊戲中為了讓徐乃麟信服他不惜賭上自己「綜藝金童」的名號以及名下的一台重型機車，可說是為獲得信任相當拼命，收工後更實現賭注向徐乃麟喊話：「乃哥，我練好會再來的！重機在樓下可以騎回家了！更多精彩內容請鎖定華視頻道週六晚間八點，東森綜合台週日晚間十點。

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