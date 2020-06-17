美國政府於當地時間週一證實，將會修改禁止美國企業與華為進行生意往來的禁令，允許其合作制定下一代5G網路標準。美商務部表示，根據工業與安全局（BIS）的新規，美企在與華為公司接觸前將不需獲得許可證。

據鉅亨網最新消息，業內人士分析稱，若中美就5G標準達成共識，將加速5G發展，有助 於提升手機市場的滲透率，聯發科作為手機晶片廠可望受益。預測聯發科今年5G手機晶片出貨將逐季走高至年底，今年出貨仍可達原先預期。而先前傳聞的聯發科會幫華為代購晶片，聯發科也正式否認會有此情況發生。

據悉，各大廠商並未因為疫情下調5G手機出貨預期，對於今年5G手機的滲透率，台積電估15%，穩懋則估達20%，皆維持不變，聯發科也與兩家大廠預估值相當，今年5G仍是各廠商主要的成長動能。

而對於美國修改禁令，此前有業內人士分析稱，美國此舉並不是全面解除華為禁令，主要是希望解除美企業參與國際5G標準制定會議的限制，進而扭轉在5G發展上的劣勢。

(中時電子報)