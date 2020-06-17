Lamigo Monkeys在2017-19年拿下三連霸，為了答謝猿迷，全猿主場要大家「衝了啦」！23日（周二）至28日（周日）連續5戰將贈送進場的球迷限量10號隊友「三連霸金」版冠軍戒。也是繼「想見你」企劃在上周「八三夭樂團」完美上演後，猿隊再推出熱血企畫「衝了啦」繼續號召10號隊友。

樂天桃猿（Rakuten Monkeys）繼承Lamigo的光榮，邀請10號隊友同享三連霸的榮耀，感謝成就三連霸的10號隊友，進而為今年的冠軍集氣，化作爭冠的動力，特別在「衝了啦」企劃贈送三連霸冠軍戒。

6月23日及24日進場前1000位球迷持全家預售票，即可至現場兌換攤位兌換「三連霸金」戒指乙枚。26日至28日則是每場贈送4000枚「三連霸金」戒指，皆憑全家預售票限量兌換，每張預售票限兌乙枚。（金猿卡友本人至服務台兌換，兌過不再受理）

三連霸冠軍戒「超級霸」球迷版也將於23日在樂天市場官方旗艦店上架，「超級霸」球迷版與球員冠軍戒同款設計，滿足10號隊友的紀念與思念。售價及上架時間另行公布，一次收集全套三連霸戒款，球團請猿迷一起「衝了啦」！

此外，配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，樂天桃猿全猿主場將於23日起採用「前排一三五，後排二四六」的新梅花座規劃開放入場，並預計在21日展開23日至7月1日的門票預售。

(中時 )