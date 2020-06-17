「亞洲舞王」羅志祥被大陸網紅周揚青9年情斷，慣性劈腿、偷吃旗下女星愷樂等不堪的內幕被女方踢爆，讓他形象大崩毀，事發後小豬多次在網路上發文道歉，但至今都未曾現身，然他動作頻頻，繼發表懺情文後，日前還貼照疑幫潮牌宣傳、給張藝興MV按讚，還會回粉絲留言，甚至熬夜寫了新歌，而他近日又分享生活照，似乎曝光了行蹤。

羅志祥更新IG，貼出熱帶度假風情照。(翻攝自羅志祥IG)

羅志祥自分手消息公開後，即使已回台灣，仍神隱未現身，但持續透過社群網路對前女友表達道歉心情，日前被粉絲關心最近在做些什麼？他回應：「反省」，又在IG限時動態貼出後置音樂的照片，還標註「搞定」二字，音軌上則寫著「對不起」，應是新歌歌名，除了被猜測再度向周揚青懺悔外，也被聯想到是準備回歸。

而最近羅志祥又更新IG，他貼了張艷陽藍天的照片，頭頂還有著大大的椰子樹，洋溢著熱帶度假風情，不少網友推測羅志祥在停工這段時間，藉機放假調整狀態，這張照也被轉發到微博，不少粉絲留言慰問，表示會等待他回歸的那一天。

(中時電子報)