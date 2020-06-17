車廠慢慢聞到疫情後復甦的味道，紛紛推出新車搶攻市占。進口車豪華品牌賓士，今再推最小休旅全新 GLA，建議售價 178 萬元起，進軍目前正夯的小型休旅車市場。作為品牌旗下最暢銷的休旅車之一，GLA 以精巧緊湊的身形與豐富的運動基因，兼具實用性的全方位表現，迅速在豪華休旅級距中竄紅，上市以來在全球已銷售超過百萬輛佳績，在台灣上市首年更創下超過 1,800 台的銷售佳績，讓這款獨特物種在車市中掀起一股時尚跨界休旅旋風。

台灣近年來，小型休旅車已成為市場主流，以 150~200 萬相對容易入手的價格，備受年輕潮男女、頂客族跟空巢期的父母青睞，各車廠均推出相對應的車型，包含 BMW X1 及 Lexus NX 等，光這兩款車型去年就有近萬台的銷售表現，身為級距開創者的 GLA 卻因產品末期而銷售略顯疲態。

台灣賓士表示，GLA 將以「超有勢」的全新第二代車型再次襲捲豪華小型休旅市場，以四種動力、七款車型的陣容：150~200 萬左右有三款 GLA 對應、250~350 萬則有四款車型，以車海戰術填滿價格帶，滿足多元的購車需求，力圖在競爭激烈的小型休旅市場佔有一席之地。

(中時 )