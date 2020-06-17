台灣之星針對近年來興起的618檔期，宣布將端出「618年中慶」特殺強檔，電信界首創「全館第二件半價」優惠，優惠活動自6月18日上午10：00起正式開跑，論是想單辦門號、辦門號搭商品或是單買商品不搭門號，一次滿足全面需求。

台灣之星表示，針對想要單辦門號的消費者，將於網路門市推出「618年中慶」一日限定月租188元資費方案，且本次採「樂透」機制，消費者需先綁定台灣之星官方LINE帳號，於6月18日當天至指定活動網頁抽取申辦資格，抽中者即保證申辦，免去消費者受到所使用的終端設備、搶購當下的網路訊號品質或銀行交易平台不穩導致申辦不順或結帳失敗等因素影響，同時也讓不論早進場或晚進場的消費者都能擁有相同機率的公平申辦機會；同時，本次台灣之星也不虧待老客戶，老客戶都可享免抽、免搶，直接續約升級月租188元不限速資費方案，且同享用半價94元加購一門優惠。

有鑑於近期電信市場對於5G開台消息不斷，市場預估5G開台資費恐比4G資費高、且不一定有上網吃到飽，台灣之星說，現在只要於618年中慶活動，單辦門號或是辦門號搭商品的用戶，還可以再享領先業界的5G「真」體驗早鳥方案，無論是新朋友或老客戶，除可享原資費上網+網內雙飽優惠外，一律可以原門號、原月租升級「5G免費體驗」，體驗時間依申辦資費而定，最高體驗12個月。

(時報資訊)