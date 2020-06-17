福壽(1219)今日舉行股東會改選董事，市場派取得2席董事和1席獨董，公司派仍掌握主導權，洪堯昆表示，董事長、副董事長及總經理皆由公司人員擔任，經營方向不會改變，將積極拓展B2C業務，公司現有的「福壽易購網」今年目標將增加至500項以上的商品。

福壽在股東會召開之前，市場派興泰結盟泰山提名三席董事和兩席獨董，最後最得2席董事和1席獨董。今日新選出的董事名單如下：

董事名單：1.華紹投資(股)公司代表人洪堯昆；2.洪堯欣洽富實業(股)公司董事長；3.洪堯智福壽協理；4.澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠；5.安達鑫投資(股)公司董事：泰山元(股)公司。

獨立董事名如下：1.黃春生會計師；2.任耀庭淡江大學政經研究所所長；3.黃識頻永豐金證券(股)公司副總經理。

福壽今年度除了積極拓展B2C業務，發展小包裝產品外，也成立實體店面「福壽好市集」，目前在台中沙鹿及高雄橋頭有兩家店面，目標明年在台北增加一個實體店面。福壽在新品研發方面，推出雞肉香腸、雞肉貢丸等新商品，希望將高品質的氣冷雞肉加工成受歡迎的好東西，提升附加價值。

(時報資訊)