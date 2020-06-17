台灣本土車聯網WeMo Scooter威摩科技宣布完成A輪融資，由AppWorks之初創投領投，規模高達上億元，這是AppWorks在台灣第1個智慧運輸領域新創投資案，完成本輪融資後，WeMo Scooter啟動海外佈局，將具優勢的電動機車聯網平台經濟營運經驗複製到國際市場，加速台灣廠商佈局全球智慧城市軟硬體供應鏈；即刻啟動車聯網研發中心，並擴大徵才計畫，培育百位以上車聯網軟硬體人才。

WeMo Scooter成立在2016年，以軟、硬體整合研發核心技術，打造亞洲第1個智慧車聯網共享機車服務，營運範圍目前涵蓋台北、新北與高雄市，用戶除一般通勤族更包含國際觀光客，每月可創造近百萬次騎乘次數。

在台灣成功實現第一階段發展後，WeMo Scooter將繼續運用經驗展開海外布局，在全球打造智慧城市生活圈：輸出智慧車聯網交通移動解決方案。

WeMo Scooter利用獨家研發的車聯網智慧控制盒，結合不同交通運具並應用於車隊管理系統平台、智慧停車解決方案與充電管理系統上，WeMo Scooter將以這幾大應用面向加速發展全球化佈局與海外B2B市場。

此外，WeMo Scooter所有車輛皆裝載多種感測器，將致用於蒐集環境大數據，並應用在建立交通政策模型，進而提升並優化城市智慧化，成為智慧城市發展的最佳夥伴，並持續將車聯網、大數據應用的技術，融入國際智慧城市的生態圈。

為達成擴大台灣市場與海外布局營運目標，WeMo Scooter啟動車聯網研發中心，並擴大徵才計畫，預計3年內培植上百位海內、外車聯網軟硬體科技人才。

(時報資訊)