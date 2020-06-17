梁正群在東森《姊妹們 追吧》中飾演女主角張允曦（小8）前夫，不僅拋妻棄女3年多，還留下一堆債務，如今再度現身想挽回妻女，在17日的最新劇情中，客串演出的梁赫群飾演債主，梁赫群和弟弟梁正群首度同框拍戲，沒想到首次對戲就要大打出手，梁赫群一看到欠債不還的梁正群，衝上去就是一陣暴打，痛罵「如果你是我弟弟的話，我早就把你打死了！」

兩人在30度的大太陽下又跑又架拐子，且這場戲拍攝時還碰到各種外力干擾，飛機、警車、救護車等各種外在聲音不斷，讓兩人必須不停重來，來來回回拍了快2個小時，讓梁赫群崩潰問「這部戲每個客串都這麼累嗎？」，引起全場大笑。梁赫群笑說他都懷疑製作人想讓他往動作戲發展，光今天這場戲就幾乎是自己一個月的運動量，還打趣說乾脆下海身兼武術指導算了。

梁赫群說道「我上次來是被偉忠哥狂甩巴掌，從屋內被踢到屋外走廊，沒想到這次打人反而更累！而且第一次客串那天，製作人就cue我說『下次再來演阿，來打弟弟！』，沒想到是認真的！」。梁正群則笑說他不但被打、還要被哥哥夾在腋下，應該是他跟他哥第一次這麼「近距離接觸」。梁赫群也說到，「其實我們兄弟倆私下都蠻宅男的，也沒有吵架、打架過，所以這場戲還真的是我們第一次打架。雖然我是被打的那個，但感覺蠻新鮮的」。

《姊妹們 追吧》梁赫群（左）和弟弟梁正群（右）首次同台對戲。（東森提供）

《姊妹們 追吧》梁赫群（左）與梁正群（右）劇中互動逗趣。（東森提供）

梁赫群友情客串《姊妹們 追吧》。（東森提供）

《姊妹們 追吧》梁正群飾演張允曦(小8)前夫。（東森提供）

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