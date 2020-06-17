台北市1名陳姓女子和李姓丈夫分居後，因懷疑男方外遇，便趁著他不在家時和兒子一起到租屋處蒐集證據，不料偷情事證沒找著，卻意外在天花板夾層中發現200萬元現金，加上她當時缺錢繳房貸，竟心生貪念把錢取走。時間經過7年，李男在兒子告知下才得知此事，氣得提出侵入住宅及竊盜告訴。

判決書指出，陳女和李男原為夫妻關係，後因感情不睦，於民國100年間分居，男方並自行在外租屋居住；由於懷疑先生有外遇，陳女在同年2、3月間某日，趁著對方不在家時，和兒子一起潛入李男租屋處找尋證據，經過一陣東翻西找，她意外在天花板層內發現用膠袋包裹的200萬元現金，隨即把錢取走。

時隔7年後，李男才發現私房錢不翼而飛，經兒子告知後得知上述經過，氣得報警提告；陳女則辯稱，她之所以會把錢拿走，是為了償還先生用自己名下房屋抵押向銀行借款之款項，並清償男方的保單借款，並非據為己用，只是不甘心李男有錢養女人，卻不拿錢出來還房貸和保單的債務。

台北地院審酌，被告當時雖然和告訴人有夫妻關係，但2人已分開居住，她在未經允許下擅自進入對方處所，並私自竊取李男所有之現金，已對原告權益造成損害，加上陳女犯後僅坦承部分事實，且迄今未與告訴人達成和解，因此依侵入住宅竊盜罪判處有期徒刑6月，緩刑3年，得易科罰金，同時沒收犯罪所得。

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(中時電子報)