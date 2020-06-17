新冠肺炎疫情重創各產業，勞動部推出「青年就業獎勵計畫」、「僱用青年獎助計畫」等計畫，其中，青年就業獎勵計畫已經上路，外界關切僱用青年獎助計畫何時上路，勞動部部長許銘春今天強調，僱用青年獎助計畫一定會上路，但仍會看時機才會推出。

勞動部部長許銘春今天赴薛長興工業瞭解環境改善結果。

據勞動部日前指出，僱用青年獎助計畫當僱主僱用今年應屆畢業生、且薪資達2.8萬元以上，每僱用滿3個月，一次發給2萬元，最長以12個月為限，每僱用一人最高補助8萬元。

許銘春表示，畢業生會在畢業後努力去找工作，一般正常在3個月內可以找到工作，今年因為疫情關係，會有些觀望，因此推出青年就業獎勵計畫，鼓勵青年盡早投入職場，根據過往觀察，年輕人在企業可以待滿3個月，通常就會留得住，如果可以待滿6個月，就會更穩定；至於部分民眾反映兵役恐不適用，她說，這些青年還是可以使用投資青年就業方案。

許銘春提及，中高齡就業專法會在今年上路，最快在第三季時上路。

(中時 )