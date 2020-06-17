近日，國際特赦組織、法政匯思等86個國際及香港團體，向大陸全國人大常委會委員長栗戰書發公開信，促請暫停「港區國安法」的立法工作。

參與這個聯署的86個團體，包括人權觀察、自由之家、國際律師協會人權研究所及無國界記者組織等國際組織，以及民間人權陣線、香港職工會聯盟、法政匯思等本地組織。

公開信當中表示，國安法法例詳細條文尚未出爐，但人大決定中，列出的4種罪行，包括「分裂國家」、「顛覆」、「恐怖主義」，以及「外部勢力干預」，其定義指涉對象或行為並不明確，可以包括對政府的任何批評，或用以打壓人民行使和捍衛人權的權利。

公開信還指出，中央在港設立國安機構，代表容許成立類似國家安全部及公安部等「國內安全保衛局」的機構，但這類機構一直有嚴重侵犯人權的嫌疑，包括可任意拘留和刑求行動者和非政府組織的成員。

公開信質疑，「港版國安法」不符合《國際人權法》，因此促請中央停止「港版國安法」的立法工作。

(中時 )