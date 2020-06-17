台中市去年11月發生搶劫天珠殺人案，黃姓男子向張姓珠寶藝品商借「天地眼中眼」高價天珠，因經商失敗，偷賣天珠後，計畫殺人強盜天珠找李男多人參與，假裝購買天珠約出張男，狠刺張男頸部32刀致死，搶走價值1042萬元的14顆天珠。台中地院依強盜殺人等罪判黃男、李男死刑，褫奪公權終身，另5人則判無期徒刑至4月不等，仍可上訴。

判決書指出，40歲黃男與張姓珠寶商因天珠買賣認識，張男出借高價「天地眼中眼」天珠給黃男，黃男因在大陸經商失利，擅將天珠出售獲利人民幣38萬元，張男追討天珠未果，得知被變賣，對外宣稱他才是「天地眼中眼」所有人，引發黃男不滿。

黃男勾結急需款項的26歲李男，再透過邱姓友人找來多人，計畫綁走張男殺害埋屍，再搶天珠販售。李男等人以購買天珠為由，誘騙張男到北屯區某茶館停車場見面，張男抵達停車場後，李男等人出手毆打，並持刀刺殺張的頭頸部32刀，並將重傷的張男帶上車，謀議載往埋屍地點，還搶走張男身上價值1042萬元的14顆天珠。

案經路人發現報警，警方在霧峰山區逮捕李男等人，並將張男送醫急救，但張男仍因傷重不治，警方依據李男等人供詞，循線逮捕主嫌黃男。黃男否認主使犯案，辯稱「一切都是開玩笑」。

一審法官依強盜殺人罪判處黃男及李男死刑，褫奪公權終身；其他嫌犯則依犯強盜殺人罪、預備強盜罪等罪判處無期徒刑至4月不等。

(中時 )