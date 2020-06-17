台灣AI新創沛星互動（Appier）宣布擴大管理團隊陣容，延攬IBM、Criteo前任兩大高階主管，正式跨足歐洲市場。Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，接下來將透過有效應用AI和深度學習技術的企業級產品組合，幫助歐洲地區的企業實現業務的發展與增長。

Appier創立於2012年，目前已成為全球1,000多家知名品牌最重要的技術合作夥伴之一，全球共有15個營運據點，共400名員工。主要業務為運用AI協助企業實現由數據驅動的商業決策，解決業務上的難題。Appier先前才發布獲得8,000萬美元D輪融資。截至目前，Appier已從紅杉資本，軟銀集團和LINE等全球投資者募集了1.62億美元（將近50億新台幣）。

Appier表示，這次延攬Michelle Wong擔任Appier企業業務資深副總。在此之前，Michelle曾服務於IBM將近24年的時間，期間歷任多項管理職務並擔任IBM東協（ASEAN）技術支援服務部總經理。在擔任該職務期間，Michelle曾帶領IBM業務、營運和交付團隊，負責整個東協國家的損益表現。加入Appier後，她會帶領全球企業級商用團隊，負責推動Appier企業級AI和數據科學平台業務，並將往返於新加坡和台灣兩地辦公。

另外，Appier也宣布延攬Alban Villani以引領歐洲市場的擴張，Villani將擔任Appier全球業務資深副總，負責管理歐洲、中東、非洲（EMEA）與東南亞地區的業務，他將以法國巴黎為據點開展業務。在加入Appier之前，Villani曾擔任Criteo的區域總經理，推動整個亞太地區以及橫跨零售、旅遊和金融等垂直行業的業務增長。在領導Appier全球業務的期間，Villani將與品牌和代理商緊密合作，運用深度學習技術為其產品和服務尋找新的受眾。

游直翰表示，歷經疫情席捲全球之後，世界正朝向經濟復甦邁進，他認為，如何利用AI科技協助企業加速數位轉型與提升線上效率，現在正是最關鍵的時刻。游直翰說，Appier將致力把解決方案帶給更多亞太和歐洲地區的客戶，Michelle Wong與Alban Villani將幫助客戶運用AI和深度學習來實現業務目標，同時也將帶領Appier在各地的團隊。

(工商 )