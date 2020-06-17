疫情過後，不少品牌更知道數位轉型以及善用數位行銷工具的重要性，Yahoo奇摩表示，旗下AI原生廣告串聯AI技術，透過系統分析數據並即時反饋，將廣告精準投遞給最合適的受眾，提高成交機會，幫助實體商家推動數位轉型，例如純網商「無名小物」就用用AI廣告促動業績飆升4成，老字號「YP燈飾」則是搭配Yahoo奇摩AI原生廣告，讓AI自動找出成交率高的客群精準投放廣告，帶動成交率增3成5。

Yahoo奇摩表示，其他AI原生廣告串聯AI技術，透過系統分析數據並即時反饋，將廣告精準投遞給最合適的受眾，提高成交機會，包括自動產製廣告圖文再行銷的動態智慧投遞（DPA）、預測高成交受眾的智慧模擬受眾（PA）、串連環境數據的動態場景廣告（SA）等。疫情加速推動實體商家數位轉型。

Yahoo奇摩超級商城暨拍賣事業群業務總經理林燕則指出，Yahoo奇摩超級商城持續發揮科技與電商的綜效優勢，導入AI技術，整合Yahoo奇摩旗下多元媒體與Yahoo TV資源，提供店家商店經營儀表板、CRM系統，並整合折扣碼、折價券等多元行銷工具，幫助店家集客。針對電商新手，亦設有Yahoo奇摩電商大學，透過線上課程協助店家輕鬆數位轉型。

舉例來說，3C專賣店無名小物以「純網商」之姿創業近10年，不到30歲的年輕頭家吳明城認為「電商已從需要變成必要」。疫情期間加碼導入Yahoo奇摩AI原生廣告的動態智慧投遞（DPA）功能，結合Yahoo奇摩超級商城後台的經營儀表板、CRM系統精準掌握消費者，讓數位行銷與電商發揮綜效，使無名小物不受疫情打擊，帶動自有品牌商品營業額飆漲4成。

另外，全台擁有15間實體門市的YP燈飾，因應疫情期間宅經濟驅動居家燈飾需求，搭配Yahoo奇摩AI原生廣告，讓AI自動找出成交率高的客群精準投放廣告，促動成交率提升35％。YP燈飾表示，積極開拓數位通路商機，更看好Yahoo奇摩跨平台用戶的含金量，擴大電商版圖進駐Yahoo奇摩超級商城，透過完善且多元的平台產品與服務，跨螢深耕Yahoo奇摩用戶打造新客源，期許未來電商可佔企業整體3成業績。

除了整合跨平台資源，Yahoo奇摩亦推出「逐夢台灣 攜手再起 2020專案」，並將針對合作夥伴超過3萬家中小企業會員舉辦巡迴講座，即日起至8/31前，進駐Yahoo奇摩超級商城的中小企業店家，可享2年平均每天不到26元的開店費用拓展電商通路，還能獲得額外加碼高達10萬元的行銷資源曝光、以及原生廣告每投放滿1萬元再加送20％廣告回饋金。

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