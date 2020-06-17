後疫情時代金援振興，大型行庫一週內有三起聯貸案，金額超過200億完成簽約。繼合庫上週五簽約豐群水產126億聯貸案之後，17日兆豐、土銀在同一天內，再分別完成籌組慧洋9600萬美元聯貸及味丹70億聯貸，合計近百億聯貸案同一天完成籌組，並分別創下154％及259％超額認貸率。

這也顯示當疫情平緩之後產業邁入「振興期」，各大行庫也積極掌握產業的新融資商機來助陣國內企業振興。且上述三聯貸案都帶來可觀的超額認購潮，合庫的豐群水產亦有1.3倍的超額認購。

兆豐銀行指出，該案將提供慧洋-KY償還既有金融機構借款之用，除由兆豐銀行統籌主辦外，並由合作金庫及華南銀行擔任共同主辦，參貸銀行尚包括彰化銀行、台企銀、台中商銀及板信銀行等同業，合計參貸金融機構家數7家，借款年期3年最長再延1年。

土銀亦在同一天，完成對味丹企業及旗下豐樂地產總金額新臺幣 70 億元聯貸案簽約，董事長黃伯川與味丹企業暨豐樂地產董事長楊頭雄雙雙出面進行簽約。

對此土銀指出，本聯貸案資金用途為償還金融機構借款、購置土地及建物暨充實營運資金，募集 7 年期、總金額新臺幣 70 億元聯貸案，由土地銀行擔任管理銀行，合作金庫銀行、元大銀行、臺灣銀行、泰國盤谷銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀及台中銀行共同參與，在金融同業踴躍參與下，銀行團承諾參加金額為新臺幣 181 億元，創下超額比率達 259%，銀行團熱捧由此可見。

慧洋-KY為國內最大散裝航商，所經營船型涵蓋輕便散裝輪至巴拿馬極限型船舶，截至2020年5月底旗下船隊規模已達133艘，且6月份將再增添2艘新船。兆豐銀對此指出，雖然新冠肺炎疫情造成散裝航運市場2020年第一季表現受到壓抑，然隨著疫情逐漸緩和，全球各地陸續解封開放國境與振興經濟活動，海上運輸需求已見回溫，隨需求旺季來臨，BDI指數呈現反彈趨勢，營運可望逐步恢復以往動能。

兆豐銀指出，由於參貸踴躍，認參金額高達美金1.47億元，超額比率達154%，最終以美金9600萬元簽約圓滿達成，本案超額募集顯示銀行團對該公司及經營團隊的肯定，及未來營運的信心。

土銀指出，豐樂地產為味丹100%轉投資公司，負責管理味丹集團的不動產投資、招商、開發及出租業務，未來將與知名建築師及知名建商合作規劃開發位於臺北市北投士林科技園區內土地，未來展望應屬可期。

對於味丹現況，土銀分析，該公司主要從事味精、速食麵、飲料、生物科技及保健食品產品之製造及銷售，為國內最大味精製造廠商，在臺灣、越南及中國大陸皆設有生產基地，越南廠的單一產能更位居全球第一；另於速食麵業、飲料業發展亦有卓越成果，近年更積極開拓海外及大陸市場，投資開發新種業務，包括取得日本「月桂冠」清酒全系列、以及「SPEY」系列威士忌酒臺灣區銷售代理權，並取得金門酒廠 48 度以下金門高粱酒臺灣地區經銷權，產品品質深受客戶肯定。

合庫則指出，豐群水產是全球知名的水產品貿易公司，主要業務為遠洋漁獲貿易、漁獲轉載運輸業務及提供遠洋漁業供應鏈中所需的各種服務，超過45年的鮪魚貿易與行銷經驗，在全球建立子公司、漁業基地以及船務代理等30多處服務據點。

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