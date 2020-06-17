面對疫情的挑戰，許多中小企業加速了數位轉型的步伐，期望拓展營收來源，為協助中小企業接軌數位轉型潮。Yahoo奇摩《中小企業數位轉型洞察》調查發現，疫情過後，台灣有將近九成（86％）的中小企業開始計畫往電商之路邁進。

Yahoo奇摩《中小企業數位轉型洞察》指出，台灣頭家普遍對下半年台灣整體景氣保守看待，高達75％對經濟狀況抱持平（44％）或悲觀（31％）態度。為拓展新收入來源，已有近9成（86％）的中小企業開始（57％）或正在計劃（29％）朝電商之路邁進。

Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示，中小企業佈局電商主要看重電商帶來的人流（51％）、精準族群（47％）及平台優惠（38％）三大優勢，其中對於『與平台共享各種對消費者優惠』的重視程度，更較2017年倍增，顯示平台所提供能有效活絡買氣的優惠工具（如：折扣碼），對店家有直接助益。

蘇建勳也表示，已開始經營電商的中小企業，僅有4成4滿意轉型表現，並希望強化網路行銷（62％）、顧客經營（47％）、及賣場營運（39％）三大面向為轉型加分；在人力、時間以及成效皆面臨挑戰的同時，店家挑選網路行銷工具，首選能直接帶進成交的原生廣告等成效型廣告，對AI相關廣告應用更是高度青睞，而最感興趣的前三大應用分別是自動生成廣告素材（71％）、預測購買需求投放廣告（65％）、以及自動比對找到潛在新客（65％）。

(工商 )