許多民眾熱愛爬山，也常在山上看見各種顏色鮮艷長相奇怪的蘑菇，但這些蘑菇通常都含有毒素，切勿亂吃。而除了普通菇類外，山區也生長著一看就令人心裡發毛的「驚悚菌類」。

「泰國清邁象」粉絲專頁15日分享了一張令人看了便毛骨悚然的照片，PO主表示有一名泰國登山客在山路上，看到一顆倒臥的樹幹，樹幹縫隙中竟伸出一截像是人的「5隻腳趾」。透過照片可看到「5隻腳趾」呈灰紫色，末端還有深紫色的「指甲」，乍看還以為是有人在山上遇難。不過，仔細一瞧卻發現原來這是一種名為「多形炭角菌」（Xylaria polymorpha）的真菌。

（圖／微博）

根據了解，「多形炭角菌」主要生長於山林間的腐木和樹皮的裂縫中，一般約3-8公分高。此外，這種菌還有一個和外觀十分貼切的別名「死者手指（Dead man’s fingers）」。這種真菌「造型」皆十分奇特，外型大多都呈灰暗、彎曲狀，菌株的頂端形似指甲，色澤發黑、乾癟猶如「殭屍手指」，最明顯的特色就是細長直立，就像從土裡伸出的手指一樣，若是走在山間小路上，一時間還真難以辨認，恐會嚇壞不少人。

（圖／微博）

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網友看到照片後紛紛留言驚呼，「最大根的，很像有一個人臉張嘴笑，超可怕」、「明明就是發黑的腳趾」、「我很努力的想聯想成香菇，但我完全覺得是死人的腳」、「小時候殭屍片看太多....直接聯想」「比較像殭屍的腳趾頭」。

(中時電子報)