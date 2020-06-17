全國農業金庫不滿部分社群網站、媒體散布全國農業金庫「擬將農漁民存款投入ODA計畫」的不實訊息，去年到台北地檢署控告70名網友違反《農業金融法》，檢方偵查期間簽結19人、41人獲撤告；另51名網友，北檢認為是見立委高金素梅記者會內容，確信其為真實，且屬可受公評之事，17日不起訴51人。

農業金庫因前年網路流傳錯誤訊息，導致農業金庫減少325億元存款，但去年臉書又瘋傳掏空存款等錯誤訊息，因此控告70名網友涉嫌違反《農業金融法》散布流言罪、以詐術損害信用部或全國農業金庫信用罪。

農業金庫表示，農業金庫申請成立「國際金融業務分行（OBU），提供客戶完整外匯業務，與「政府開發援助（ODA）」無關，2018年6月已開記者會澄清過。

但去年網路又盛傳「全國農業金庫把農漁民的存款搬至海外去…」並引用未經查證資訊，已嚴重損害農業金庫信用，因此蒐證報案，並對網路散布者提告，維護存款人及股東權益。

檢警透過臉書帳號追查，70名網友遍及全國，其中19人查不到使用者真實身分，檢方簽結。有41人因撤文與發文澄清，獲和解撤告。

另51名網友供稱，是見立委高金素梅2018年4月記者會內容，才會轉貼訊息，檢方認為，高金素梅發言並非憑空捏造，且屬可受公評之事，考量51人疑因不熟網路操作，或是欠缺專業無從查證，今依罪嫌不足，不起訴51人。

(中時 )