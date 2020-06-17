懷第二胎的33歲孕婦林小姐（左）透過中國醫藥大學附設醫院智能糖尿病暨代謝運動中心協助找回健康人生，端午節前夕，她也開心品嚐零糖高纖花椰菜米肉粽。（馮惠宜攝）

懷第二胎的33歲孕婦林小姐懷大寶時被診斷為妊娠糖尿病，打胰島素長達20幾周，生產完後醫師仍要她持續打胰島素，輾轉至中國醫藥大學附設醫院智能糖尿病暨代謝運動中心就醫，利用遠距醫療和穿戴式連續血糖監測工具， 精準找出她飲食和運動的血糖波動機轉，透過飲食調整，讓血糖回穩，不但不再注射胰島素更順利懷上第二胎。

中國醫藥大學附設醫院去年成立智能糖尿病暨代謝運動中心，把臨床上用在糖友低血糖警示的連續血糖監測儀功能極大化，結合手機即時監測、遠距醫療、專業醫護衛教，讓糖尿病患或糖尿病前期代謝症候群患者，在醫護協助下清楚了解吃了那些東西會造成血糖急速變動，給予患者精確的飲食與運動建議；現在已懷第二胎37周的林小姐，透過這樣的治療，不但不必再打胰島素，還可品嚐最愛的紅豆麵包

，17日更品嚐中國附醫營養師以花椰菜米取代糯米製作的零糖高纖肉粽。

中國附醫智能糖尿病暨代謝運動中心副院長謝明家指出，該中心透過智能醫療教導患者做好健康管理，透過連續血糖監測儀即時上傳血糖變化數據，精準算出林小姐只要食用20克碳水化合物就會血糖飆升，由醫護人員衛教時把數據換算成1／2紅豆麵包等美食，讓她仍可淺嚐美食，卻也做好血糖管控。

林小姐則說，自己懷第一胎因妊娠糖尿病開始打胰島素，他院醫師還要她生產完後繼續打，讓他憂鬱到想放棄人生，幸好轉而尋求謝明家診治，讓她再度找回健康人生。

(中時 )