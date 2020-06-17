懷第二胎的33歲孕婦林小姐懷大寶時被診斷為妊娠糖尿病，打胰島素長達20幾周，生產完後醫師仍要她持續打胰島素，輾轉至中國醫藥大學附設醫院智能糖尿病暨代謝運動中心就醫，利用遠距醫療和穿戴式連續血糖監測工具， 精準找出她飲食和運動的血糖波動機轉，透過飲食調整，讓血糖回穩，不但不再注射胰島素更順利懷上第二胎。
中國醫藥大學附設醫院去年成立智能糖尿病暨代謝運動中心，把臨床上用在糖友低血糖警示的連續血糖監測儀功能極大化，結合手機即時監測、遠距醫療、專業醫護衛教，讓糖尿病患或糖尿病前期代謝症候群患者，在醫護協助下清楚了解吃了那些東西會造成血糖急速變動，給予患者精確的飲食與運動建議；現在已懷第二胎37周的林小姐，透過這樣的治療，不但不必再打胰島素，還可品嚐最愛的紅豆麵包
，17日更品嚐中國附醫營養師以花椰菜米取代糯米製作的零糖高纖肉粽。
中國附醫智能糖尿病暨代謝運動中心副院長謝明家指出，該中心透過智能醫療教導患者做好健康管理，透過連續血糖監測儀即時上傳血糖變化數據，精準算出林小姐只要食用20克碳水化合物就會血糖飆升，由醫護人員衛教時把數據換算成1／2紅豆麵包等美食，讓她仍可淺嚐美食，卻也做好血糖管控。
林小姐則說，自己懷第一胎因妊娠糖尿病開始打胰島素，他院醫師還要她生產完後繼續打，讓他憂鬱到想放棄人生，幸好轉而尋求謝明家診治，讓她再度找回健康人生。
(中時 )
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