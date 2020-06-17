搶在台灣大哥大召開股東常會前一天，NCC（國家通訊傳播委員會）宣布核發台灣大哥大行動寬頻業務3500MHz、28000MHz頻段5G特許執照。這是繼中華電信、遠傳電信之後的第三張5G執照，台灣大以後發先至之姿，搶得與電信雙雄同月開台機會。

NCC表示，5家行動寬頻業者中，中華電信及遠傳電信均已取得特許執照;此次台灣大哥大於完成資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務後，NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，故決議核發台灣大哥大5G特許執照。

NCC表示，期許各家5G得標業者均戮力投入5G建設，積極導入新技術、新服務,強化與不同產業之連結深化多元5G應用，奠定萬物聯網社會之基礎，國人將可運用5G網路之高寬頻影視(4k／8k)、多樣化AR／VR、360視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會之場景，體驗5G大頻寬、低延遲、大連結之特性，享有優質5G行動服務。

(中時 )