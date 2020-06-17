期待靠著一己之力改變世界嗎？學會寫程式，你也可以放大影響力，讓世界更美好。蘋果(Apple)在 WWDC20 之前，提前宣布了 Swift Student Challenge 得獎名單。今年共有來自 41 個國家與地區、共 350 位學生獲獎，其中 2 位來自台灣，為台灣爭光！

蘋果透過官網，宣布了今年度 Swift Student Challenge 得獎者相關資訊。為了激勵新一帶的程式開發者與創作者，WWDC 學生挑戰賽讓學生藉由提交 Swift playground 原創作品來參賽，今年度 Swift Student Challenge 共有 350 位學生獲獎，而他們將與全球 2300 萬名開發者一同參與線上形式的 WWDC20 大會。蘋果官網特別分享了其中幾位學生的故事。

剛完成紐約福特漢姆大學二年級的學業，年僅 19 歲的 Sofia Ongele，因為大學一年級的時候，學校裡的一個朋友遭到性侵，而後 Ongele 製作了她的第一款 iOS app ReDawn，希望能幫助倖存的受害者能以安全、簡單、機敏的方式來獲得所需的資源。因為這項作品，目前已有數個公司與她接洽，但是她收到最重要的反饋，還是來自被侵犯的朋友。「她覺得這可以為大眾帶來正面影響，正是我覺得最重要的事。」相信滿足了他期待(對世界與朋友)有所貢獻、不期待他們孤立無援的初衷。Ongele 認為學習編碼改變了她的人生。

Sofia Ongele(左)所開發的 app ReDawn 幫助性侵倖存者獲得資源。(摘自蘋果官網)

在印度新德里長大，年 19 歲的 Palash Taneja 是另一位 Swift Student Challenge 的獲獎者。四年前他感染了嚴重的登革熱，藉由自身的經驗，Taneja 在今年舉辦的 Swift Student Challenge 競賽所提交的作品中，針對新冠肺炎的背景設計了一個 Swift playground，在教授編碼之際，同時模擬一場疫情如何在人群中傳播，顯示出保持社交距離和佩戴口罩等預防措施如何協助減緩感染率。

最後一位被特別分享到的則是 Devin Green。喜歡透過技術解決問題，並會從周遭環境中找尋靈感的 Devin Green，僅 18 歲。他獲獎的 Swift Student Challenge playground 是關於一個名為 Stanny 的人工智慧機器人，它可以識別並回應 63 個不同的評論和問題。Green 在 App Store 上還有兩款 app，第一款是他在 13 歲時製作的。第二款 app 名為 Slight Work，這是一款家庭作業 app，它會使用番茄工作法 (Pomodoro Technique) 透過結構化的休息來最大化工作時間。

Devin Green(左)所開發的 Slight Work app 可協助學生使用特殊公式管理他們的時間。(摘自蘋果官網)

今年 WWDC Swift Student Challenge 也有來自台灣的 2 位學生入選，分別是劉祐炘與薛竣祐。他們都是都是逢甲大學iOS社團的成員。祐炘是卸任社長，竣佑則正巧是新任社長。祐炘和竣祐都是進大學才開始接觸程式設計，因為對程式語言抱持極大的熱情，課外時間兩位也會帶領其他社員到國中去推廣Swift Playground。因為學校老師的鼓勵，祐炘帶領社團學弟一起嘗試投稿Swift Student Playground，兩位都是第一次投稿便獲獎。祐炘的作品是以Swift Playground教學為架構，透過小遊戲建立函數的概念；而竣祐的作品則是以環保為出發點，透過小遊戲提醒大家記得關燈關冷氣來省電。目前竣祐就讀逢甲大學資工系，將升大三；劉祐炘投稿時是資工系大四學生，今年將畢業。

蘋果的 Swift Student Challenge 為什麼值得分享？不外乎如 Ongele 所述：「創造科技的同時，也讓世界更美好。」期待透過手中力量改變世界的人，青少年們絕對是滿懷熱情且不可忽視的一群。如果你也有夢，大膽嘗試透過編程，展現改變心中的正面力量吧！

(科技)