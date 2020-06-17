期待靠著一己之力改變世界嗎？學會寫程式，你也可以放大影響力，讓世界更美好。蘋果(Apple)在 WWDC20 之前，提前宣布了 Swift Student Challenge 得獎名單。今年共有來自 41 個國家與地區、共 350 位學生獲獎，其中 2 位來自台灣，為台灣爭光！

蘋果透過官網，宣布了今年度 Swift Student Challenge 得獎者相關資訊。為了激勵新一帶的程式開發者與創作者，WWDC 學生挑戰賽讓學生藉由提交 Swift playground 原創作品來參賽，今年度 Swift Student Challenge 共有 350 位學生獲獎，而他們將與全球 2300 萬名開發者一同參與線上形式的 WWDC20 大會。蘋果官網特別分享了其中幾位學生的故事。

剛完成紐約福特漢姆大學二年級的學業，年僅 19 歲的 Sofia Ongele，因為大學一年級的時候，學校裡的一個朋友遭到性侵，而後 Ongele 製作了她的第一款 iOS app ReDawn，希望能幫助倖存的受害者能以安全、簡單、機敏的方式來獲得所需的資源。因為這項作品，目前已有數個公司與她接洽，但是她收到最重要的反饋，還是來自被侵犯的朋友。「她覺得這可以為大眾帶來正面影響，正是我覺得最重要的事。」相信滿足了他期待(對世界與朋友)有所貢獻、不期待他們孤立無援的初衷。Ongele 認為學習編碼改變了她的人生。

Sofia Ongele(左)所開發的 app ReDawn 幫助性侵倖存者獲得資源。(摘自蘋果官網)
Sofia Ongele(左)所開發的 app ReDawn 幫助性侵倖存者獲得資源。(摘自蘋果官網)

在印度新德里長大，年 19 歲的 Palash Taneja 是另一位 Swift Student Challenge 的獲獎者。四年前他感染了嚴重的登革熱，藉由自身的經驗，Taneja 在今年舉辦的 Swift Student Challenge 競賽所提交的作品中，針對新冠肺炎的背景設計了一個 Swift playground，在教授編碼之際，同時模擬一場疫情如何在人群中傳播，顯示出保持社交距離和佩戴口罩等預防措施如何協助減緩感染率。

最後一位被特別分享到的則是 Devin Green。喜歡透過技術解決問題，並會從周遭環境中找尋靈感的 Devin Green，僅 18 歲。他獲獎的 Swift Student Challenge playground 是關於一個名為 Stanny 的人工智慧機器人，它可以識別並回應 63 個不同的評論和問題。Green 在 App Store 上還有兩款 app，第一款是他在 13 歲時製作的。第二款 app 名為 Slight Work，這是一款家庭作業 app，它會使用番茄工作法 (Pomodoro Technique) 透過結構化的休息來最大化工作時間。

Devin Green(左)所開發的 Slight Work app 可協助學生使用特殊公式管理他們的時間。(摘自蘋果官網)
Devin Green(左)所開發的 Slight Work app 可協助學生使用特殊公式管理他們的時間。(摘自蘋果官網)

今年 WWDC Swift Student Challenge 也有來自台灣的 2 位學生入選，分別是劉祐炘與薛竣祐。他們都是都是逢甲大學iOS社團的成員。祐炘是卸任社長，竣佑則正巧是新任社長。祐炘和竣祐都是進大學才開始接觸程式設計，因為對程式語言抱持極大的熱情，課外時間兩位也會帶領其他社員到國中去推廣Swift Playground。因為學校老師的鼓勵，祐炘帶領社團學弟一起嘗試投稿Swift Student Playground，兩位都是第一次投稿便獲獎。祐炘的作品是以Swift Playground教學為架構，透過小遊戲建立函數的概念；而竣祐的作品則是以環保為出發點，透過小遊戲提醒大家記得關燈關冷氣來省電。目前竣祐就讀逢甲大學資工系，將升大三；劉祐炘投稿時是資工系大四學生，今年將畢業。

蘋果的 Swift Student Challenge 為什麼值得分享？不外乎如 Ongele 所述：「創造科技的同時，也讓世界更美好。」期待透過手中力量改變世界的人，青少年們絕對是滿懷熱情且不可忽視的一群。如果你也有夢，大膽嘗試透過編程，展現改變心中的正面力量吧！

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(科技)

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