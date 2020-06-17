高雄市長韓國瑜罷免通過後，將在8月15日正式舉行高雄市長補選，民進黨最今中常會，一致通過徵召行政院副院長陳其邁代表民進黨投入選戰；陳其邁會後受訪提到心情時表示，「 剛剛常會宣布徵召我時，哽咽了」。並表示，「我是唯一人選，我準備好了，要跟高雄一起打拚」。

民進黨中常會後召開記者會，正式宣布徵召去行政院副院長的陳其邁，代表民進黨投入補選戰，選戰口號為「力挺高雄、大步邁進」；陳其邁致詞時謙卑表示，2018年自己努力不夠，讓人民對自己失望，如今爬也要達到目的地，要讓高雄更好。

陳其邁致詞時，也多次感謝行政院長蘇貞昌及蔡英文總統；陳其邁說，對他來說，看到這段時間高雄的紛擾，他也了解整個行政院團隊蔡總統領導之下，國家全力邁進，相信高雄值得更好，也應該更好。

他強調，有蘇貞昌在中央打拼，相信衝衝、緊緊緊，一定能打造高滿意度，擦亮綠色執政品質保證的招牌。

會後受訪時被問到對這次補選有無設定目標？他說，希望一步一腳印爭取高雄市民認同支持；高雄要重開機、大步邁進，跟他一樣的高雄市民朋友，一定要像6月6號投票一樣，要同樣高雄發展，用投票表達意見，不投票，就是別人幫你決定未來，「我會很謙卑、徹底反省我做不好地方，讓我匹配這偉大城市，腳踏實地，我會贏得市民認同跟支持」。

這次黨內被稱為「五星級市長」的桃園市長鄭文燦及台南市長黃偉哲，雖然一個正值服喪期間、一個重感冒，也都一起參加記者會，力挺陳其邁。

鄭文燦說，「激勵的動力往往是來自生命原點，這動力讓他站起來重新找到希望」，他在桃園也經歷過很多困難及失敗，留在桃園看，他到一個直得栽培的人才需要經過考驗，高雄是陳其邁生命的原點，短短時間經過大選、罷免及補選三次挑戰，相信陳準備好了。

他說，高雄要重新出發，高雄是民進黨執政的典範，台灣可以翻轉，每個城市產生特色及動力，他了解一個好城市治理會讓城市產生個性及魅力，高雄進步不能中斷，陳以豐富資歷，南台灣正推動產業落地生根，高雄都市發展計畫，需要好舵手及領導者，他對其邁很有信心。

黃偉哲則說，他只有四顆半星，半顆要靠其邁幫忙補起來，將南高屏連成一線，讓南台灣脫胎換骨，他們都是學域世代，希望能一起努力。

(中時 )