模特兒穿上樹德科技大學流行設計系學生的作品走秀。（樹科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科技大學流行設計系三年級學生侯永笙與黃詩容，日前參加時尚節目《T時尚 T FASHION》打造「新銳超級設計師大賽」項目，在12所大專院校設計科系脫穎而出，奪得冠軍。這令該校師生備感光榮。兩人可與「台北好時尚」金獎設計師簡國彥共同創作，參與亞洲城市的時裝周活動。

「T時尚新銳賽」不只是專業賽，也是耐力與時間管理的賽事。從初賽開始的3小時須完成衣服製作，經過3輪9次的競賽，淘汰4所大學，進入8強，晉升複賽。複賽再由8所大學繼續淘汰4所服裝學校，進入最後4強決賽。

侯永笙與黃詩容在總決賽以《晚宴禮服盛宴》主題，運用毅荃公司提供的刺繡蕾絲創作；設計靈感來自綻放的煙火，無論多麼璀璨，仍稍縱即逝。

兩人的設計風格，配色大膽，線條款式簡單俐落，以連身褲裝結合舒適及實用晚宴禮服，同時展現名媛的自信風采，作品設計讓評審委員大為驚艷，抱回第一名。

黃詩容說，比賽過程須克服車程問題，尤其初期階段都在2、3名間徘徊，而年底的畢業專題也正在評審。雖然蠟燭兩頭燒，但比賽過程的甘苦也讓她上癮了，因此又決定參加「台中市政府2020年度促進就業巧聖技藝新秀選拔活動」，以《雨天的午後》服裝創作獲第3名，累積更多經驗。

(中時 )