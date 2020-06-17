基隆輕軌捷運建設綜合規劃年底闖關，力拚明年底動工、6年後完工，連結起站「基隆旅運智慧大樓」及終點站「南港火車站」，交通部長林佳龍於17日到基隆視察東岸旅運設施工程時指出，基隆市長林右昌力推基隆輕軌建設，爲「超超前部署」的政策，他說，基隆港為國際郵輪母港，提供旅客行李運轉，未來配合西岸基隆轉運站的建成，將會有大量人潮湧入，此時建造輕軌絕對是必要的。

林右昌說，基隆輕軌路線橫跨基隆市、台北市及新北市，全程19公里，基隆及延伸至基隆旅運智慧大樓等站，更將在南港車站銜接高鐵及台鐵系統，不僅將改善在地居民的運輸動線，更是把大基隆生活圈與台北市中心連結起來，提高在地居民的運輸便利性。

林佳龍說，基隆輕軌捷運到現在為止，進行非常順利，目前已獲行政院核准及補助，8月將進行綜合規劃，他指出，包括輕軌的引入，及東、西岸的旅運設施分流，將可提高整體的都市能量，他說，林右昌市長很早就針對在地交通改善進行調整，他期許在林右昌的推動下，基隆市能再度蛻變進化。

(中時 )