台灣夜市遠近馳名，是外國旅客來台必逛景點，同時也是國人生活、飲食及消費的重要場所，然而夜市環境衛生問題已影響生活環境多年，環保署今年7月將推行「一縣市一環保夜市」計畫，整合夜市整潔、減少一次性餐具及油煙排放，配合環署補助方案，希望能翻轉夜市髒亂形象，並達到減塑目的。

環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，台灣許多夜市緊鄰住宅區，髒亂、油煙排放及垃圾問題常常困擾周遭居民，為減少上述問題，也響應低碳環保的意識，計畫7月推動「一縣市一環保夜市」計畫，今年初發文邀請各縣市至少提出一個夜市及對應環保計畫，並於6月底提交環保署。

賴瑩瑩指出，2年前曾在台中一中商圈、逢甲夜市、台北寧夏夜市、士林夜市、基隆廟口夜市、花蓮東大門夜市及新北數個夜市推動如廢食用油回收、油水分離及油煙處理等環保夜市計畫，發現成效頗佳，未來將對於夜市的環境衛生、公廁設置、垃圾回收、環保餐具清潔、污水處理及加裝空污防制設備等提出對應補助，以達到減污目的。

賴瑩瑩說，「一縣市一環保夜市」計畫的另一項重點工作是鼓勵夜市使用重複性餐具，除了鼓勵店家不再使用一次性塑膠餐具外，民眾自備外帶餐具也會有相應優惠，雖然汰換成重複性餐具店家付出成本會提高，但藉由環保署後續推出的各項補助措施，希望可以讓使用環保餐具成為常態。

至於可以減少使用多少量的一次性餐具目前還在推估，得根據各縣市提出的環保夜市計畫而定，畢竟不同地方會有不同的消費型態，都會區和郊區的夜市在餐具使用量也有所不同，環保署也會針對各縣市環保夜市計畫做年底評鑑，希望成效會讓各方滿意，也期待更多夜市也能跟進。

賴瑩瑩表示，距離「一縣市一環保夜市」上路剩下2周，6月底前各縣市就會提交夜市名單及環保計畫，環保署本月底將召開記者會說明更多實施細節及補助辦法。

(中時 )