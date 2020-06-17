嘉義市民生國中學生手繪阿里山小火車雞肉飯便當盒封面。（嘉義市民生國中提供）

嘉義市民生國中學生手繪在地文化意象的特色便當盒封面。（嘉義市民生國中提供）

嘉義市民生國中學生參觀手繪在地文化意象特色便當盒封面圖。（嘉義市民生國中提供）

嘉義市是雞肉飯美食的天堂，民生國中學生發揮創意，手繪便當盒圖案有雞肉飯、阿里山小火車、KANO等在地文化特色，校長陳明君說，宋佳靜老師在家政課指導學生創作雞肉飯便當盒封面設計，成果很驚豔。

陳明君說，民生國中校定特色課程，以「在地、國際、公益」作為3年期發展主軸，融入各課程教學領域，108學年度運用綜合領域主題課程，於家政課進行「創意雞肉飯便當盒封面設計」。

結合在地食材課程教學，老師列出美食、景點、藝術、古蹟、名人、伴手禮、農產及原住民等9大面向，辦團康活動、比手畫腳等遊戲，讓學生彼此激盪出對嘉義在地文化的認識。

接著，透過店家口味、配菜、醬汁、肉質口感、米飯口感等「創意九宮格」，聚焦嘉義雞肉飯文化，進而發想創意繪圖中可融入的在地元素，最後完成手繪雞肉飯便當盒封面設計實作。

宋佳靜說，在教學互動過程中，從孩子們表現出來的態度、班級討論達成共識，到完成的作品，孩子發現嘉義的生活樣貌，也發掘他們現階段所認識的嘉義在地文化。

(中時 )