挾糖尿病用藥解盲過關喜訊，合一繼昨（16日）漲停後，連續第2天跳空高掛漲停，今股價鎖在208元，多頭氣焰高張，仍有1.7 萬張買單高掛。生技股解盲成功，投資人真能搶進？對此分析師認為，無論是解盲的利多或取得藥證的利多，通常都不是投資人追買點，反而把握藥證取得前，股價回檔整理再介入會比較好。

大陸北京疫情再起，台股盤面上生技股雞犬升天，除了合一被追捧外，新藥研發族群的寶齡富錦、台微體、太景KY、基亞、健亞等同樣亮燈漲停。

合一從3個月股災跌至19.4元谷底後，至上周四（11日）盤中衝上233.5高點，不到3個月時間暴漲11倍，漲幅相當可觀，而大股東的獲利也非常豐厚，包括富邦蔡家兄弟持股超過3.5萬張，粗估帳面大賺逾50億元；而前高雄市長韓國瑜持股100張，扣掉100萬成本，估獲利約1800萬。

但一般投資人畢竟沒那麼神通廣大，在股價飆漲之前就提前上車，加上生技股難以預期、股價暴漲暴跌，浩鼎、基亞怎麼上去就怎麼下來，投資人此時看到合一解盲轟動市場，真能一頭再栽進去嗎？

摩爾投顧分析師張志誠表示，台灣的生技股尤其是新藥公司，其實大部分是屬於市場規模較小的，這種新藥公司希望透過新藥品的研發，取得國外的藥證，搶進國外市場較大的商機，像合一這波大漲，市場上也是預期解盲成果不錯，實際上當股價從過去三月到現在漲了將近11倍，若在解盲前還不知道利多時進場還可以，但解盲後就算有利多，投資人也不適合進去搶。

他進一步解釋，解盲不代表產品一定可以馬上攻城掠地，很多台灣生技股好不容易解盲，藥證也拿到手，但台灣並不是主要制定規定的國家，很有可能這個商品賣了一段時間後，很容易遇到其他國家取代性的商品出來，就會讓股價形成的效益不存在。觀察過去台灣所有新藥公司，無論是解盲的利多或取得藥證的利多，通常都並不是投資人的追買點。

張志誠提醒，假如這次解盲後，藥證還沒取得前股價經過一段時間整理，把握藥證取得之前的回檔整理再去做鎖定會比較好，解盲期間大家急著想搶進去，空間可能不會太大，漲幅都已經實現，7、8月很快就要面臨半年報公布，如果獲利不如預期，就不足以支撐未來的營運狀況。

(中時電子報)