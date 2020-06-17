台鐵普悠瑪事故造成造成18人死亡、2百餘人受傷之重大事故，公懲會認定台鐵前局長鹿潔身綜理局務不周，未善盡指揮監督之責，發生普悠瑪列車出軌事件，判決降級改敘；調度所所長吳榮欽也遭降級，現任副總工程司柳燦煌判休職半年。

台鐵局耗資將近32億元建置ATP，在2007年發生5人死亡、17人受傷之大里事件後，又花近2千萬元增設ATP遠端監視系統，均在防杜司機員之恣意，避免乘客生命身體之安全，僅繫於司機員一人之手

公懲會表示，鹿潔身在發生大里事件之重大行車事故後，仍未記取教訓，體認ATP及其遠端監視系統對行車安全之重要性，善盡指揮監督之責，任內又發生普悠瑪列車出軌、車廂傾覆，造成18人死亡、2百餘人受傷之重大事故。

公懲會指出，台鐵局猶未能對全部受害人為民事賠償，撫平其等心中之哀痛，社會大眾對鐵路行車安全之陰影，依然未能完全祛除，鹿潔身自難辭監督不周之責；柳燦煌、吳榮欽未察知ATP遠端監視系統未作動，也需懲戒。

(中時 )