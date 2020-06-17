請辭獲准的行政院副院長陳其邁今天接受民進黨徵召投入高雄市長補選，政院今天表達祝福。行政院發言人丁怡銘表示，於公政院只能祝福；但私下觀察，陳其邁一年多在中央與蘇揆合作的歷鍊，不管爭取任何公職都會有幫助，陳其邁很認真，今早在主持晨報時還在關心疫情，做到最後一刻。

丁怡銘表示，陳其邁本來就是很認真的人，對什麼政策都會問到底，任何專案只要交到他手上，他一定會一直盯、一直盯，所以助理都說陳其邁是「緊緊緊」，算是性子非常急的人。

丁怡銘也回顧，九合一選舉裡，蘇揆跟陳其邁雙雙敗選，因此入閣後心情都非常不一樣，不能說是「歡欣鼓舞」出任新職，取而代之的是承擔、要做出成績，尤其是要在所有人都不看好的情況下要做出成績。

他表示，陳其邁一年多來跟蘇揆累積了很深厚的革命情感，尤其是上任以來遇到非洲豬瘟、同婚、防疫等重大事件及議題，過程中陳其邁與蘇揆合作無間，從一早的晨報到一天的工作的結束，每天都是保持密切溝通、連繫及合作。

他說，相信陳其邁這次中央的歷鍊，對競逐任何公職都有很大的幫助，若能當選高雄市長，也是高雄市民之福。丁怡銘表示，陳其邁到今天晨報時，還在處理中國大陸新疫情、篩檢、境外生回台等問題，「做到最後一刻」。

(中時 )