影一（8458）加速OTT平台影集投資製作，今（17）日宣佈與新加坡影視上市公司MM2共同投資「比悲傷更悲傷的故事」、「乩身」兩個系列影集，目前兩個影集已獲得知名OTT平台青睞，洽談初步合作條件。

「比悲傷更悲傷的故事」、「乩身」由好好電影工作室、好好看文創製作，其中電影「比悲傷」全球票房達48億元，延續電影IP熱度將拍成10集系列影集，由導演林孝謙、電影原班團隊人馬打造，故事延續深刻愛情故事主軸，卡司陣容包含范少勳、王淨等，預計7月開拍，明年推出；「乩身」則以神明降世之乩身為創作核心，講述欠債及救贖之魔幻情慾。

影一表示，去年因為電影熱賣已轉虧為盈，今年有海外及IP延續授權收入挹注，下半年將重啟上櫃申請作業。

影一表示，公司過去核心優勢及資源集中在電影的投製，但電影營收獲利具較大的起伏性與不可預測性，加上全球疫情持續籠罩，公司未來會利用累積的內外IP版權資源、延展製作核心能力，擴大多元化佈局，如OTT平台內容、IP版權投資、與國外合作夥伴協拍製作等，成為全方位影視公司 。

(工商 )