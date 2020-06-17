阿翔17日主持民視《綜藝大集合》，他的搭檔浩子6月12日迎來42歲生日，阿翔在群組裡標註經紀人幫忙送祝福，沒想到浩子嚇到退群組，阿翔談及此事笑說：「他今年生日剛好沒有遇到，加上我們生日不會主動對彼此送祝福，但十幾年來都知道彼此生日啦。」

浩角翔起的粉絲專頁前幾天貼出群組對話，阿翔傳訊寫下：「可以麻煩你們，明天幫我跟浩子說聲生日快樂嗎？希望他一切都美好、心想事成；本來要買一個最可愛的禮物送他，可是我找不到，因為浩子就是最可愛的了。」並標註經紀人、化妝師，沒想到嚇壞所有人，浩子驚呼：「太可怕，再見。」隨即退群組，沒多久又被經紀人加回來，浩子自嘲手機中毒，被經紀人點破「根本在害羞」。阿翔笑說：「這就是他的幽默，很好笑啊，大家開心就好。」

阿翔被浩子猛刷臉，節目默契十足。（民視提供）

阿翔坦言與浩子因興趣不同，沒有共通話題，但搭檔多年工作擁有好默契，兩人一起主持網路節目《鬧著玩》，7月準備去台南出外景，獲得台南市府觀光局大力贊助，阿翔開心直呼：「好感動，真的要起飛啦！」

(中時 )