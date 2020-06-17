吳宗憲17日為女兒Sandy吳姍儒寫下感性長文，字句感人。他稍晚受訪提及，自己正在彰化錄《綜藝玩很大》，因兩父女剛搭普悠瑪來回花蓮沒多久，兩人火車上談心5、6個小時，他感動表示：「只覺得她很用心去了解爸爸的每個細節，基本上她比我還懂我自己，我們聊著笑、聊著哭。」他透露一切是從Sandy講了個他的秘密開始，他聽完傻眼，驚訝女兒知道那麼多。至於是否仍想退休，他笑回：「隨時都可以，退而不休，我是勞碌命。」

吳宗憲在文中寫下，「那一年妳到西雅圖念書，寂寞孤單無助的住在Guardian家，爸爸跟妳通了越洋電話，妳說的話不多，都是一些生活瑣事，也沒能聊太多，但是掛上電話之後，爸爸暴哭好久」。他想讓Sandy知道，「爸爸已經氣力放盡，想方設法要離開演藝圈，只當一個平凡普通的父親，但是養家活口終究不容易，我幾乎是在淚水模糊視線的狀態下，繼續做下去。」他以「木須龍再厲害也贏不了花木蘭」巧妙比喻父女關係。

吳宗憲（右）為Sandy的表現感到開心。（摘自臉書）

吳宗憲表示：「她跟我有太多事可以聊，我是一個多嘴的父親，她教我的比我教她還多，我15歲開始唱民歌跑江湖，她卻有好的家世，學、經歷都完整。」正如他在發文對Sandy告白，「爸爸要請妳多包涵，雖然我盡力了，但還是沒有做得很好。」撇除綜藝天王的身分，他也只是一個愛女兒的父親。

(中時 )