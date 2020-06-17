若是自身性慾大發要與網友進行性愛視訊可要當心，1名女網友在Dcard分享，自家弟弟正值青春年華，近來使用手機進行網路交友進而結識1名女子。因交談甚歡且寂寞難受，弟弟竟與女方脫光全身赤裸網友進行視訊，聊到後來甚至彼此手淫給對方觀看，不料整個過程皆被錄下，事後以line傳訊威脅，若不給錢就將手淫影片專賣出去。

1名女網友PO文詢問，親弟弟裸照影片，疑似被偷拍如何是好？據了解，弟弟因正值青春年華，寂寞難耐曾與網友有過性愛視訊，然而弟弟卻不敢說實話，只向姐姐表示自己遭拍，還遇到不知名人士加自己LINE，傳訊恐嚇若不會給錢就將自己裸身DIY的影片散步流傳。

網友紛紛表示，以LINE來進行鏡頭遠端操控進而偷拍不太可能。也有網友質疑，是不是你弟弟點了不知名的影片連結，才會被駭入呢？當然也有網友安慰姊姊不要過於擔心，他們表示1位小鮮肉的DIY影片，不會有什麼人想要看的，不用太擔心，而且也不是什麼網友，到底有什麼好擔心的。

(中時電子報)