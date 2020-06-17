台灣新冠肺炎疫情趨緩，但是滯留在中國大陸的台灣陸配子女還是被拒於國門之外，有家歸不得，台灣滯陸孩童父母自救會今天日到疾管署門口陳情，有陸配媽媽講到激動處落淚下跪，希望政府高抬貴手，早日開放他們的子女返台。

台灣疫情管制雖已經鬆綁，但是被外界慣稱為「小明」的陸配子女仍未能回到台灣，由陸配家長組成的台灣滯陸孩童父母自救會約30名成員，今天到衛福部疾管署前陳情。陸配子女的家長表示，台灣防疫表現已成為世界稱許的焦點，但仍有一群被遺忘的台灣未成年兒少，至今遲遲無法返台與家人團聚，甚至有人學籍已經被取消，希望政府能夠正視這些問題，讓他們盡快回家，與在台灣的家人團聚。

一位陸配郭女士高舉「跪求您讓我的女兒回家吧」的牌子，講到激動處，一度下跪陳情說明自己的女兒原本國中三年級要升上高中一年級，但因為疫情爆發，迄今未被放寬入境，遲遲被困在中國大陸無法返台，希望政府能盡快讓孩子回家。

本國籍的黃先生也說，他的大兒子目前還是陸籍，至今被困在對岸，他與太太、兩個台灣籍的小兒子則人在台灣，他當初就是期待小朋友能學習台灣民主社會的可貴，因此早早就全家人都搬回台生活，但此次到中國探親，卻因為返台禁令而被困在中國，甚至曾入境後卻又一度被遣返，海關人員當時還大罵「不是說大陸人不能進來嗎？」，他因此激動的問，請問一個十歲的孩子究竟能懂什麼？這樣對小孩公平嗎？台灣滯陸孩童父母自救會家長也強調，自由與人權為普世價值，非常期待政府高抬貴手、人道考量，僅速重視迄今被忽視的這群人，讓他們早日與家長團聚。

(中時電子報)