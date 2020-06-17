彰化南瑤宮管理人林世賢、進香大總理林金鐘等人向媽祖擲筊請示後，確定三天兩夜，國曆8月7日到8月9日前往笨港進香。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮管理人林世賢、進香大總理林金鐘等人向媽祖擲筊請示後，確定三天兩夜，國曆8月7日到8月9日前往笨港進香。（吳敏菁攝）

吳敏菁／彰化報導

媽祖遶境再掀轟動，彰化市南瑤宮管理人、彰化市長林世賢和進香大總理賴金鐘等人，17日恭讀疏文後，向媽祖擲筊請示是否恢復笨港進香？連續獲得7個聖杯，確定國曆8月7日，有就是農曆六月18日起，進行3天2夜遶境進香。

南瑤宮香火是在清代乾隆年間自笨港天后宮攜來，清朝嘉慶年間，信徒即前往笨港天后宮進香，迄今已有200多年歷史，進香行程為「媽會」所輪辦，首輪大媽會與四媽會一組

，俗稱「大媽年」或「大媽四」；次輪二媽會與五媽會一組

，俗稱「二媽年」或「二媽五」；三輪三媽會與六媽會一組

，俗稱「三媽年」或「三媽六」。

今年為彰化南瑤宮「二媽五」笨港進香，原本因疫情之故，率全國之先，廟方決定將整個進香行程縮短為兩天，但疫情愈來愈嚴重，在2月底宣佈延期舉行，待疫情平息之後，再稟報媽祖另擇期舉行。

南瑤宮還流傳俗諺：「大媽四愛吃雞，二媽五愛冤家，三媽六愛潦溪」意為大媽、四媽有求必應，祭典時信徒供奉牲醴特別豐盛故曰愛食雞；二媽五愛冤家是指二媽會和五媽會信徒常有爭執；三媽六愛潦溪前往笨港進香回程須渡過濁水溪，經常遇到河水上漲須涉水過溪，故曰「愛潦溪」。

這次遶境也是一波三折，隨著疫情緩和，廟方日前開會決定三天兩夜遶境行程，昨日管理人林世賢、彰化市民代表會主席陳文賓、進香大總理賴金鐘、老二媽會史惠雄大總理、興二媽會劉常吉大總理、老五媽會陳木己大總理、進香總幹事林深山等人向媽祖請示後，連續獲得7個聖杯。

「媽祖允了，還連7聖杯非常殊勝」信徒歡喜，市長林世賢表示，國曆8月7日、農曆6月18日，舉辦起駕典禮、西螺遶境

、虎尾天后宮駐駕；國曆8月8日(農曆6月19日)北港朝天宮會午時香、笨港天后宮進行換龍袍儀式、新港奉天宮駐駕會香

；國曆8月9日(農曆6月20日)新港祭頭香、北斗白鶴宮祭二香、彰化市區遶境回鑾安座。

(中時 )