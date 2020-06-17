豐原大道自行車道旱溪北段與堤外道路共構700公尺，機車騎士無視水泥車阻長驅直入。（王文吉攝）

機車騎士闖入豐原大道自行車道旱溪北段，疑雨後車速太快，經過彩繪鋪面打滑犁田（讀者提供／王文吉台中傳真）

豐原大道自行車道旱溪北段無任何標線，許多機車任意狂飆，民眾走在路上擔心遭撞，非常不安全。（王文吉攝）

豐原大道自行車道旱溪北段設置告示牌禁止車輛進入，仍有許多機車直闖，投訴民眾感到非常氣憤。（讀者提供／王文吉台中傳真）

豐原大道自行車道旱溪北段與堤外道路共構700公尺，機車騎士無視入口車阻長驅直入。（讀者提供／王文吉台中傳真）

旱溪南陽橋下游流水潺潺，河岸綠草如茵，景觀優美，是當地居民晨昏運動首選。（王文吉攝）

旱溪南陽橋下游防汛道路使用水泥護欄阻隔，大小車輛均無法通行。（王文吉攝）

旱溪南陽橋下游防汛道路使用水泥護欄阻隔，大小車輛均無法通行。（王文吉攝）

台中市豐原大道自行車道旱溪北段與堤外道路共構700公尺，是唯一專用路線，近來許多機車闖入，危及單車騎士及行人安全。警方表示「非屬道路無法可罰」，觀光旅遊局則指出，車阻疑遭移開，預計8月改善完成。投訴民眾得知移車阻要這麼久，大嘆「有政府做事慢！」

台中市「小環線」自行車道採取豐原大道共構，全線長達12公里，行經南陽橋後的旱溪北段借道水利署第三河局700公尺堤外道路，是唯一一段專用路線。一旁溪水潺潺，綠草如茵，水岸景觀優美，是當地居民晨昏運動首選。

投訴民眾指出，近來許多機車族闖入，如入無人之境，一路呼嘯而過，危及自行車友及行人安全。日前雨後有騎士車速太快，經過彩繪鋪面打滑犁田，還有騎士未注意遛狗繩索，遭勒脖摔車，根本是「最危險自行車道」。

投訴民眾質疑，前後入口的水泥車擋設計不當，間隙過大，機車可以輕易穿越，且該自行車道無任何標線，許多機車任意狂飆，走在路上擔心遭追撞，非常不安全。晚上常去散步的梁先生夫婦也說，明明有設告示牌禁止車輛進入，還是有許多機車直闖，感到非常氣憤。

附近居民緩頰表示，豐原大道4段紅綠燈長達95秒，而且還要待轉，走這條捷徑確實解省許多時間。一名婦人也附和說，豐原大道未開通之前，該處堤外道路是往返南陽、北陽要道，大家可能走習慣了，應該不是故意闖進去啦！

旱溪北段車道為林佳龍時期爭取水利署代管闢建，兩端均設有水泥車阻。警方指出，該處為防汛道路，非屬道路範圍，無法依相關規定執法，將行文觀旅局擇期辦理會勘，並建請該局設置車阻避免機車進入，以維護民眾安全。

台中市觀光旅遊局表示，豐原大道自行車道過南陽橋後與防汛道路共構，做為自行車騎乘用及防汛搶修用道路。路口已設置禁止汽機車行駛牌面及車阻，不開放汽機車通行使用，水泥車阻可能遭民眾移開，儘速將派員調整。

觀旅局說明，為改善豐原大道自行車道機車闖入問題，已納入今年自行車道鋪面修繕工程，將於起點及終點調整車阻數量，並增設「禁止汽、機車標誌牌」，預計8月改善完成，另將協調當地派出所加強稽查頻率，以防汽、機車闖入，維護行人及自行車騎乘者安全。

投訴民眾得知要到8月才能改善，大嘆「有政府做事慢！移動幾個水泥車阻要這麼久嗎？」

(中時 )