已婚、碩士學歷的陳姓男子在2016年起2年多來多次在大學籃球場、公車，甚至大型活動會場等公開地點，緊站在女子身旁，趁機露鳥手淫，並將精液噴濺到女方裙、褲後，逃離現場。5名被害女子驚見褲、裙留有男性精液，嚇得花容失色報警，經警循線查獲，台中地院依公然猥褻罪判陳男拘役60日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，31歲陳男在2016年至2018年期間，多次在公開場合露鳥手淫，並將精液噴濺身旁女子後逃逸。2016年10月29日下午3時許，陳男到某大學的籃球場內，站在1名女子身旁，趁她不注意時竟露鳥手淫，並將精液噴在另名女子的裙子上，逃離現場。

2017年5月7日11時許，陳男搭上301號公車、9月9日晚上搭307公車，各站在穿著短褲女乘客身後，趁女乘客不備公然手淫，從後方將精液噴在女乘客褲子，就下車逃離。

2018年3月17日下午1時許，陳男到台中市復興路的「大魯閣新時代購物中心」演唱會場內，站在1名穿褲裙的女子身後手淫，將精液噴到女子的裙上後逃離。

2018年12月31日下午4時許，陳男到文心公園內的圓滿戶外劇場，站在1名穿長褲的女子身後，公然手淫並將精液噴在女子褲上後逃離。

案經5名女子報警，警方採集殘留的精液斑，比對DNA生物跡證後，循線查獲陳男。陳男犯後坦承犯行，並與4名被害女子和解，其中有1名被害人無和解意願。陳男持醫院診斷證明，罹患有非特定的衝動障礙症、有憂鬱情緒的適應障礙症。

一審法官以陳男為滿足一己私慾、不顧他人感受，公然手淫，破壞社會風化，更使被害女子等人目睹他猥褻行為，受到相當驚嚇及厭惡感，依公然猥褻罪判處拘役60日，得易科罰金，仍可上訴。

(中時 )