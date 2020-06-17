自稱是新光集團已故創辦人吳火獅私生女的陳子婷認祖歸宗案，一二審判准她請求吳家認領，但台灣高等法院更一審改判不准，最高法院廢棄後，更二審仍判決陳子婷敗訴、不准她請求吳家認領。

陳子婷委由生母陳麗如到庭聆判，審判長諭知結果後，陳女震驚地呆在法庭上，她連聲問為什麼會這樣子，證據都給法官了為什麼會判敗訴，她說一定會提起上訴。

這起豪門私生女認父的官司，從10年多前開打，陳母向法院提起確認陳子婷與吳火獅親子關係存在訴訟，但2006年遭法院判決敗訴定讞。陳再於2012年提起「生父死亡後認領之訴」，一審二審勝訴，但更一審逆轉改判陳女敗訴。

36歲的陳子婷不服提上訴，並表示吳火獅死後吳家人透過友人多次與她的母親協商，且每3個月給30萬元生活教育基金，她受吳家撫養請求採取吳火獅遺骨鑑定，即可確認她是吳火獅非婚生子女。

吳家包括吳東亮及吳東進等人主張，陳子婷請求確認親子關係存在已被判敗訴定讞，請求認領事件受確定判決既判力所及，陳女再提起本件訴訟，有違一事不再理原則。

(中時 )