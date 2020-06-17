振興三倍券下月即將上路，內政部長徐國勇下午特別走訪陽明山國家公園，示範安心旅遊，徐國勇並保證，三倍券用在陽明山等國家公園旅遊絕對不會後悔。

徐國勇表示，疫情對我國經濟已造成影響，現在國內疫情趨穩，民眾只要做好勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩等個人防護措施，就可以放心走出戶外，各國家公園已規劃豐富的遊程，歡迎民眾一起體驗國家公園之美。

內政部表示，為鼓勵民眾走出戶外，營建署推動「樂山樂水˙國家公園」宣導計畫，6月至12月搭配季節變化，每月推出不同主題國家公園遊程，透過深度解說導覽，陶冶身心。

此外，為促進地方產業發展，國家公園也將於6月下旬發行新版《遇見˙最好的季節-台灣國家公園微旅行護照》，和園區內外各類企業團體包含裝備、餐飲、民宿、飯店、賣店、在地導覽等101家業者合作，推出「持護照‧享優惠」活動，民眾只要持護照參加園區遊程或到周邊商店消費，都可享有折扣優惠。

內政部指出，今日徐國勇就邀媒體實地走訪鄰近大臺北都會區，具有獨特火山地質景觀的陽明山國家公園，並選擇園內人氣景點竹子湖，漫步於水車寮步道，感受沿途田園風光，拜訪碾米水車舊址（ㄟ米間），欣賞梯田景觀。

時值繡球花開季節，徐國勇也特別帶媒體至周邊的農莊，小憩喝飲料吃點心，並近距離欣賞因土質酸鹼不同，而呈現藍、紫或粉紅等繽紛色彩的繡球花，花海景觀美不勝收。

(中時 )