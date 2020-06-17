高雄市長將進行補選，民進黨今下午正式通過徵召副閣揆陳其邁投入補選，也引起網友討論，陳其邁此次補選，能在高雄拿多少票，而有網友就預估，得票可能「40-60萬票」、「覺得投票率不會高」。

陳其邁此次補選以「挺高雄、大邁進」為主軸，希望可以前進高雄，為民眾服務。陳其邁在記者會上指出，擔任副院長這段期間以來，他一直都心繫著高雄，在淹水的時候、在登革熱發生的時候，他無不關心著故鄉；而高雄也是一個偉大的城市，可以用選票讓一個人當上市長，更可以用選票檢視他們的市長，這是個偉大城市的象徵。

而高雄補選，藍、白營對於是否該合作、或是獨立推派人選，至今仍談不攏，國民黨立場傾向不合作，傳出可能推派不分區立委吳怡玎參與補選，盼借重其清新形象和專業學經歷，來吸引年輕人目光。

對於陳其邁補選能在高雄拿下多少票？網友sleepyuan在PTT發文詢問，「陳其邁這次參選，民進黨在該選戰能獲得幾票，能超越罷免的九十三萬票基準嗎？或超越小英的一百出頭萬？」。

相關討論也引來網友回覆，「40~60萬左右，補選的選情很冷」、「60萬，覺得投票率不會高」、「40萬」、「50萬就不錯了」、「540888差不多」。

PTT網友留言討論副閣揆陳其邁，投入高雄補選。(圖/翻攝 PTT論壇)

PTT網友留言討論副閣揆陳其邁，投入高雄補選。(圖/翻攝 PTT論壇)

(中時電子報)