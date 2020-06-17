交通部長林佳龍17日下午親赴基隆港視察港務公司「基隆港東岸碼頭旅運設施工程」執行情況，並偕同基隆市林市長右昌及立法委員蔡適應，共同現勘新建之旅運設施，迎接郵輪復航的春天。

部長首先肯定基隆港配合交通部對新冠肺炎疫情的超前部署，以及防疫的成果，並於今年2月8日圓滿解決寶瓶星號在公海漂流的困境，讓國人順利返家。

為因應基隆港國際郵輪旅客近年由105年約68萬人次增加到108年約98萬人次(4年增加4成)衍生之大量旅客通關需求，提升服務品質並營造國門意象，交通部前責成港務公司著手辦理東西岸旅運設施優化，經港務公司積極推動。

目前東岸旅運設施前100米（寬27米）第一階段即將完工，預計7月間可以取得使用執照，搭配新一代E-gate自動通關設施，以母港操作整體通關效率由1,200人/時增至2,760人/時，而旅運服務空間189米（寬22米）部分正持續推動中，部長特別再請港務公司，趕辦最後一哩的工程，期整體設施啟用時同步營運，發揮最大效益。

林佳龍並特別感謝蔡適應委員及林右昌市長，分別在中央及地方給予支持，計畫才得以順利推動，未來東岸旅運設施，除點亮基隆內港外，將可結合市區郵輪廣場、海洋廣場及國門廣場，營造人本旅遊環境，並串聯交通部正積極推動之西2、3倉庫旅客中心、基隆輕軌及補助市府之城際客運轉運站等，藉由重大交通建設，展現中央與地方合作的典範，樹立港埠與城市的標竿，並請港務公司持續偕同基市府，以市港平台作為橋梁，共同研議相關議題，期基隆港市業務興榮，永續發展。

(工商 )