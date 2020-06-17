苗栗市公所成立「苗栗市客家兒童合唱團」，結合音樂與客語提供學童多元學習發展的機會。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所成立「苗栗市客家兒童合唱團」，促進學童對在地客家文化的認同感，以生活化方式多元學習，落實文化扎根，今年將於7月辦理客家兒童合唱團徵選活動，鼓勵國小學生把握機會，共襄盛舉。

為提供苗栗地區國小學童多元學習環境，苗栗市公所在2018年推動成立 「苗栗市客家兒童合唱團」。苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗市為客家文化重點發展區之一，市公所致力推動在地客家文化發展，讓更多學童認同客家文化，盼藉苗栗市客家兒童合唱團，在音樂與客語的結合下，讓愛唱歌的小朋友多一個學習發展的機會，並於學習過程中加深客家文化基礎，扎根在地文化。

今年公所辦理苗栗市客家兒童合唱團徵選活動，即日起至7月3日開放報名，7月11日公開徵選，鼓勵國小三年級至六年級愛唱歌的孩童踴躍報名。相關報名辦法可上苗栗市公所官網－最新消息（https：／／reurl.cc／oLAmOj）查詢

公所指出，苗栗市客家兒童合唱團合唱歌曲以四縣腔的客家歌曲為主，每周六於苗栗生活美學中心團練，規畫音樂基礎訓練、歌唱技巧以及肢體律動等課程，並邀請聯合民族管弦樂團團長黎俊平擔任音樂總監、奧地利薩爾茲堡莫札特大學歌劇暨音樂戲劇碩士賴志光擔任合唱指導老師，暑假期間安排多語言發展文本詮釋的跨文化劇團EX亞洲劇團擔任戲劇指導，公所並規畫多項演出活動，培養學童多元發展。

(中時 )