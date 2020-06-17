兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦慧洋-KY(2637)(3+1)年期美金9600萬元聯合授信案，成功籌組完成，並於今天簽約。

該聯合授信案將提供慧洋-KY償還既有金融機構借款之用，除由兆豐銀行統籌主辦外，並由合作金庫及華南銀行擔任共同主辦，參貸銀行尚包括彰化銀行、台企銀、台中商銀及板信銀行等同業，合計參貸金融機構家數7家。

慧洋-KY為國內最大散裝航商，所經營船型涵蓋輕便散裝輪至巴拿馬極限型船舶，截至2020年5月底旗下船隊規模已達133艘，且6月份將再增添2艘新船。雖然新冠肺炎疫情造成散裝航運市場2020年第一季表現受到壓抑，然隨著疫情逐漸緩和，全球各地陸續解封開放國境與振興經濟活動，海上運輸需已見回溫，隨需求旺季來臨，BDI指數呈現反彈趨勢，營運可望逐步恢復以往動能。

該聯合授信案自推出以來即備受市場囑目，參貸情形踴躍，認參金額高達美金1.47億元，超額比率達154%，最終以美金9600萬元簽約圓滿達成。

(時報資訊)